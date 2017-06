"Imma è una cacciatrice, ma la pescatrice sono io". Con queste parole Eva Grimaldi riassume, nel salotto domenicale di Barbara D'Urso, come è nata la storia d'amore con Imma Battaglia, attivista e politica. "Io ho voluto Imma, io l'ho cercata e io l'ho inseguita. Pure a lungo".

"A un certo punto ha iniziato a chiamarmi tutti i giorni. Anche la notte - rivela Imma - ma io all'epoca avevo un'altra compagna". "Lei non mi voleva" dice ridendo Eva, che aggiunge: "Prima di lei non avevo mai guardato altre donne. Ciò che provavo per lei lo avevo sentito solo per gli uomini. Poi però c'è stato un bacio...". "Il mio momento magico con Eva è stato al concerto degli U2: ci siamo abbracciate e ho sentito una scossa, lì ho capito che era amore", le fa eco Imma.