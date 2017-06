Eva Grimaldi e Imma Battaglia siparietto hot in spiaggia

Sono volate a Formentera per una breve vacanza al sole Eva Grimaldi e Imma Battaglia. La coppia in spiaggia ne approfitta per mettere a puntino la tintarella e scambiarsi infuocate effusioni prima di tuffarsi in acqua, come mostrano le immagini del "Settimanale Nuovo". E intanto l'attrice e l'attivista dei diritti civili dei gay e delle lesbiche si preparano al sì e sognano l'adozione.

Sono state protagoniste di un bacio romantico in Honduras, in occasione del reality L'isola dei famosi. Da quel momento la coppia vive il suo travolgente amore alla luce del sole. Eva, 55 anni e Imma, 57, entrambe in bikini, si godono un po' di relax in spiaggia: ridono, si coccolano, poi si rinfrescano e a fine giornata sfrecciano in motorino verso casa.



Unite da sette anni, le due vorrebbero convolare a nozze che, secondo i ben informati, sarebbero imminenti, inoltre la coppia si sentirebbe pronta all'adozione. "Ci piacerebbe poter salvare bambini da vite difficili, anche ragazze e ragazzi più grandi non avendo noi necessariamente il desiderio di crescere un bimbo sin dalla nascita", ha raccontato la Battaglia.