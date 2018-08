Elena Santarelli: "Mio figlio mi ha chiesto solo una cosa: dimmi la verità"

"Noi mamme guerriere", è così che Elena Santarelli iniziò un'esclusiva intervista a "Verissimo" dove raccontò la malattia del primogenito di lei e Bernardo Corradi. Dal nostro "best of" vi riproponiamo questo commovente momento della showgirl. Lo scorso 30 novembre arrivò la terribile diagnosi che sconvolse tutta la sua famiglia: Giacomo, di soli 9 anni, ha una tumore cerebrale. "Quando abbiamo avuto la notizia, mi è arrivato un pugno dritto allo stomaco", raccontò la showgirl rivivendo quei momenti.



La scoperta del male, l'inizio delle terapie e lo sconvolgimento di tutta la vita familiare mise a dura prova Elena Santarelli, ma lei stessa ammise: "Mi sento estremamente fortunata già per il fatto stesso che mi hanno detto che si può combattere". Questo terribile periodo, però, le fece scoprire l'amore dei suoi follower: "Io devo ringraziare tutte le persone a me sconosciute: mi avete dimostrato un affetto sincero". Una dimostrazione che si concretizzò anche nell'aumento delle donazioni al progetto di charity per la Heal Onlus e che portò la showgirl a condividere un messaggio davvero importante: la ricerca è fondamentale e deve continuare ad andare avanti.