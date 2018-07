Elena Santarelli spiega per la prima volta la malattia del figlio

Mamma coraggiosa e impegnata in beneficenza, non si risparmia e condivide con i follower la battaglia della sua famiglia contro il brutto male che ha colpito il figlio. Per la prima volta sui social Elena Santarelli spiega la malattia contro cui sta combattendo Giacomo. In un lungo post in cui ringrazia Bobo Vieri per essere sceso in campo per sostenere la Heal Onlus, la showgirl sottolinea l'importanza della ricerca per il profilo di metilazione dei tumori cerebrali.

"Grazie a @christianvieriofficial Che sposa un lodevole progetto di charity con la Heal Onlus durante la bobosummercup. Questa associazione, in collaborazione con l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, sostiene un progetto di ricerca per il profilo di metilazione dei tumori cerebrali, i tumori solidi più frequenti tra i bambini (400-450 casi ogni anno in Italia). In particolare, il profilo di metilazione del DNA, attraverso lo studio di una specifica modificazione presente nel DNA delle cellule tumorali, consente di creare una sorta di “carta d’identità del tumore” dando informazioni su: origine del tumore, classificazione istologica e alterazioni molecolari. La definizione delle caratteristiche molecolari del tumore permette di comprenderne meglio l’aggressività, di fornire informazioni prognostiche alle famiglie, di attuare un approccio di terapia individualizzata, adattata all’aggressività del tumore, oltre allo sviluppo di farmaci più mirati” - spiega Elena postando uno scatto di Vieri insieme al marito Bernardo Corradi.



“Chi conosce bene Bobo Vieri come la nostra famiglia, sa quanto sia grande la sua sensibilità ed il suo amore per i bambini. È stata infatti una sua iniziativa collaborare con Heal e schierarsi al suo fianco. Noi ne siamo orgogliosi. A nostro figlio è stato diagnosticato un tumore cerebrale il 30 novembre e da quel giorno fiduciosi combattiamo per lui e con lui insieme a tanti altri bambini. Così come lo è stato per noi, il profilo di metilazione è importante per la maggior parte dei bambini colpiti da tumore cerebrale. Io e mio marito saremo presenti il 12 agosto alla tappa finale della Bobo Summer Cup per contribuire alla riuscita di questo evento fantastico” dice Elena dando per la prima volta un nome preciso al male che ha colpito Giacomo.