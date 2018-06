Elena Santarelli: "Regis ha finito la chemio... questo giorno arriverà anche per noi"

La Santarelli aveva conosciuto Regis a dicembre, quando era stato ricoverato anche suo figlio: "Se lui a 18 mesi fa le chemio e combatte può farlo anche Jack... se sua mamma ride forse riderò anche io appena metabolizzerò!. Ed è stato così. Finalmente oggi Regis ha finito la sua ultima chemio e per noi genitori guerrieri questa è la notizia che attendiamo con ansia, sono felice per lui che non dovrà più ricoverarsi per la chemio, felice per i suoi genitori... arriverà anche per me questo giorno prima o poi, ne sono sicura. Devo solo avere tanta pazienza. Tutto questo è stato possibile grazie all'ospedale Bambino Gesù e al reparto di neuroncologia pediatrica e all'amore di sua mamma e di papà Roberto. Tutto il meglio per te, Regis".

Con tenacia e forza questa "mamma famosa" combatte la sua battaglia accanto al figlio, destreggiandosi tra piccole vittorie e piccole sconfitte, come migliaia di altre madri e altri padri, tutti in attesa che arrivi il giorno in cui potranno tornare a sorridere.