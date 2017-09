Damien Chazelle, una serie musical per il regista di "La La Land"

Dopo il successo al cinema con "La La Land" , Damien Chazelle debutterà sul piccolo schermo con la serie musical "The Eddy" . Il giovane regista americano che curerà anche la regia di due episodi dello show, oltre a figurare come produttore esecutivo. Sarà ambientato nella Parigi contemperanea e multiculturale e saraà incentrato sul rapporto tra i due proprietari di un jazz club, uno americano e l'altro arabo francese.

La serie sarà composta da otto episodi, la cui sceneggiatura è stata affidata a Jack Thorne, cinque volte vincitore del BAFTA ("National Treasure", "This Is England" e attualmente al lavoro sullo script di "Star Wars: Episode IX").



Intanto il regista è impegnato nella pre-produzione di "First Man", biopic su Neil Armstrong con Ryan Gosling.