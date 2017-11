Karate Kid, una serie sequel con Ralph Macchio

La prima stagione della nuova serie destinata a YouTube Red si ambienterà 30 anni dopo i film originali degli anni 80. Johnny riaprirà il dojo Cobra Kai e darà nuovamente vita alla sua rivalità con Daniel, che è in profonda crisi per la morte del Maestro Miyagi (Pat Morita).



Macchio e Zabka ne saranno anche i produttori esecutivi, mentre gli sceneggiatori saranno Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, che hanno dichiarato: "Come chiunque sia cresciuto negli anni '80 siamo grandi fan di Karate Kid. Cobra Kai sarà una vera continuazione dei film originali, ricca di commedia, cuore ed elettrizzanti scene di combattimento. Non vediamo l'ora di dare nuova linfa alla rivalità tra LaRusso e Lawrence e ringraziamo i nostri partner per il loro entusiasmo nel permettere di trasformare in realtà un nostro sogno".