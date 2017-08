James Franco nella serie tv dei Fratelli Coen

Ultimamamente James Franco è attivissimo sul fronte piccolo schermo. Dopo averlo visto in "22.11.63", a settembre sarà nel porn-drama "The Deuce" e farà parte del cast di "The Ballad of Buster Scruggs", prossima miniserie western di Ethan e Joel Coen. I due firmeranno sceneggiatura e regia. Le riprese inizieranno durante il mese di luglio in Nuovo Messico dove i fratelli del cinema hanno già girato "Non è un paese per vecchi" e "Il Grinta".