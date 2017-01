I Fratelli Coen sbarcano in tv con una serie western

Dopo la serie "Fargo", ispirata al loro film, ora è il momento di sbarcare sul piccolo schermo da protagonisti. I Fratelli Coen sono pronti a scrivere e dirigere una miniserie tv western intitolata "The Ballad of Buster Scruggs". I due cineasti, noti per film come "Il Grande Lebowski" e "Non è un paese per vecchi", collaboreranno con Annapurna TV. Per ora la trama è segreta, a parto il fatto che si intrecceranno sei diverse storie.