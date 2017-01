Cynthia Nixon: "Nelle storie di 'Sex And The City' non c'era nulla di inventato"

Le storie di " Sex And The City " vi hanno stupito, fatto arrossire o suscitato un pizzico di eccitazione? Beh, qualunque sia stato l'effetto, erano tutte storie vere. Lo ha rivelato una delle protagonista, Cynthia Nixon (nella serie culto era Miranda). "Avevano una regola nello scrivere gli episodi - ha detto in una intervista Imdb -: non ci doveva essere nulla che non fosse accaduto a qualcuno degli autori o che ne avesse conoscenza di prima mano".

La nixon ha specificato che non si poteva trattare di storie per sentito dire, del genere "conosco il calzolaio della sorella del fratello di mio padre che una volta ha sentito che...". Le storie dovevano essere vere e in qualche modo certificate.



La cosa che può sorprendere di più è che sarebbero quindi vere alcune storie particolarmente forti o situazioni estreme, come quella in cui Carrie aveva una relazione con un anziano politio che insisteva perché le urinasse addosso. Senza parlare di tutte le storie di Samantha: difficile in quel caso trovare qualcosa che non fosse "estremo".