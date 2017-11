Cristina D'Avena, boom di "like" per lo scatto in bikini: 53 anni e un fisico da 10 e lode

Basta poco per sentirsi giovani e Cristina D'Avena ne sa qualcosa. Lei, che da 30 anni canta le sigle cult dei cartoni animati e ancora si esibisce in concerto acclamata da migliaia di fan, eterni Peter Pan, sembra davvero una ragazzina. Un suo scatto in bikini da Gallipoli, condiviso qualche giorno fa su Instagram, ha fatto letteralmente impazzire i social. Boom di "like" per la bella artista bolognese che a 53 anni sfoggia un fisico da dieci e lode.

Quasi 5mila i "mi piace" che si è guadagnata la foto in cui la D'Avena augura "Buon Ferragosto" a tutti, mostrando curve impeccabili e una forma smagliante da far invidia alle sue colleghe ventenni. Nessun ritocchino sostiene lei, solo dieta e sana alimentazione. In vacanza nel Salento la cantante ha incontrato anche Alvaro Soler, con cui si è fatta fotografare, poi di nuovo sul palco per far tornare tutti, almeno per una serata, nuovamente bambini.