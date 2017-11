L'incantevole Creamy rivive in salsa pop con Cristina D'Avena e Paolo Tuci

Era il 1985 : prima delle Spice Girls, delle boy band, di Britney Spears e Rihanna, nelle tv italiane irrompe Creamy , teen idol giapponese con una doppia vita. Quasi 35 anni dopo, l'icona degli anni Ottanta diventa un concerto pop ideato dal remixer Paolo Tuci insieme a Cristina D'Avena . Nel video dell'esibizione ( 100mila visualizzazioni in meno di 24 ore ), appare per la prima volta la bacchetta originale prodotta nel 1983 dallo studio di animazione Pierrot.

L'artista italiano e remixer Paolo Tuci è già conosciuto per il remake virale di " Sailor Moon: Il cristallo del cuore ", il cui video del novembre 2015 ha raggiunto - tra Facebook e YouTube - 1,5 milioni di visualizzazioni nel mondo ed è stato molto apprezzato anche in Cina, Giappone, Corea e Stati Uniti.

E quel remake di Lady Oscar... - Non solo Sailor Moon: Paolo Tuci ha ideato diversi videoclip impersonando i personaggi più conosciuti dei cartoni più famosi in Italia e coinvolgendo nei suoi progetti anche la 'regina delle sigle' Cristina D'Avena. Assai apprezzato è stato anche l'omaggio in chiave ironica al 35esimo anniversario dalla prima messa in onda di "Lady Oscar". Sulla sua pagina Facebook, il remixer italiano ha pubblicato un filmato-tributo al cartone animato icona degli anni Ottanta, che rivive al maschile con i protagonisti della storia invertiti di sesso.