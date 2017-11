"E' quasi magia Johnny", bastano queste quattro parole per riportare alla mente la sigla del celebre cartone ispirato al manga giapponese "Orange Road", in onda nel 1989 all'interno del contenitore di Italia 1 "Bim Bum Bam". La clip in cui Cristina D'Avena canta il famoso brano è tratta proprio dal format pomeridiano diventato icona per intere generazioni di ragazzi cresciuti tra gli anni Ottanta e Novanta. Probabilmente a distanza di quasi 30 anni, gli stessi adolescenti di allora non faticheranno a ricordare a memoria l'intero testo della sigla.