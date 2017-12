Cristiano Malgioglio: "Mi hanno invitato a cantare in Corea del Nord"

Cristiano Malgioglio e Kim Jong Un. Un'improbabile accoppiata che ha rischiato di diventare realtà, almeno secondo quanto dichiarato dal cantautore nell’ultima puntata del "Maurizio Costanzo Show": "Mi hanno invitato in Corea del Nord per fare dei concerti, ma se vado quello mi spara con i cannoni, come faccio a cantare 'Baciami' o 'Gelato al cioccolato' da quello?".



Scherza Malgioglio, con il suo fare unico, sull’acconciatura che lo accomuna al dittatore nordcoreano: "Abbiamo lo stesso parrucchiere, solo che lui ha i capelli neri". Inevitabile qualche battuta sulla sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip: "Ho fatto la soubrette, la zingara, la maga delle vergini, a volte ero etero e altre omosessuale. Jeremias bacia benissimo, ha labbra morbidissime. Ho baciato tutti perché non sapevo che cacchio fare".