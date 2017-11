Quella volta che Malgioglio finì a letto con una donna

"C’è un video in cui Cristiano è veramente a luci rosse, bacia appassionatamente una donna e ci finisce anche a letto!". Anna Pettinelli racconta a Pomeriggio Cinque una storia unica che riguarda Cristiano Malgioglio e un videoclip ad alto tasso erotico. Nel 1984 infatti il cantautore siciliano presentò il video della canzone "Siamo così" al programma Discoring in cui la Pettinelli era una delle conduttrici.



Protagonista di queste scene l’attrice Mirella Banti. "Dovete vedere Cristiano che passione, si pomicia letteralmente quella brunona. Fidatevi, è un Malgioglio inedito", racconta ancora la Pettinelli tra l’incredulità del pubblico e di Barbara D’Urso che promette: "Io troverò quel video e lo manderò in onda".