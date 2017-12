4 dicembre 2017 11:07 Cristiano Malgioglio: "Con Tonon ho sbagliato, ma il Grande Fratello Vip lʼho vinto io" Il paroliere racconta a Tgcom24 la sua avventura nel reality...

Nella Casa del Grande Fratello Vip ha fatto ridere e piangere. Cristiano Malgioglio ha recitato, si è travestito, ha ballato, cantato e ha emozionato. E' sicuramente il vincitore morale di questa edizione. E non fa fatica a riconoscerlo. A Tgcom24 in esclusiva racconta la sua avventura, senza filtri come solo lui sa fare: "Sono felice del mio percorso, l'unico errore l'ho fatto con Tonon, ma il GfVip l'ho vinto io".

Come vivi questa nuova grande popolarità?

Con tanta paura, ho il terrore. Vedo solo i miei amici più cari, esco poco di casa. Non posso fare due passi che neanche Lady Gaga, a furia di fare selfie mi è venuto il torcicollo. Sono felice di questo pubblico trasversale.



Ma te lo aspettavi?

No, ma sono molto contento. Anche di essere uscito una settimana prima. Mi rende felice sapere che la gente mi vuole bene.



La cosa più bella e quella più brutta del GfVip?

Quando sono entrato pensavo di fare un viaggio lunghissimo su un transatlantico. A Tristopoli però è stato terribile, quando mi sono ritrovato da solo su quel treno volevo morire.



Cosa succederà stasera?

Mi aspetto di tutto. Non so che cosa succederà, sono curioso. Io ho dato l'anima.



Con chi uscirai a mangiare una pizza?

Con tutti. Quelli più vicini a me sono però quelli della mia generazione: Simona Izzo e Corinne Clery.



Ti hanno accusato di essere falso...

E' un gioco e l'ho vissuto come tale, con le mie strategie. L'importante è non barare. Comunque hanno detto bene, ci sta giocare d'astuzia.



Dei tuoi look cosa ci dici?

Mi sono divertito molto a travestirmi,. Pensa che l'ultima settimana non trovavo più le mie mutante e ho indossato il perizoma di Aida Yespica. Ero pazzesco. Avrei voluto fare una sfilata con quello e il reggiseno di Carmen Di Pietro. Peccato.



Una pazzia con chi l'avresti fatta?

Vuoi sapere la verità? Con nessuno, la mia pazzia era la mia malinconia.



Tra Ignazio e Cecilia è vero amore?

Sono due bellissimi ragazzi, lei caliente, lui con dei principi molto sani. Se questo amore supera i tre mesi durerà e io farò da testimone di nozze. Il panettone lo mangiano di sicuro e anche il cotechino...



Con Belen vi siete chiariti?

Lei prima non capiva bene la mia ironia. Ma posso assicurarti che mi sono affezionato ai suoi fratelli. Credimi non mi sarei mai staccato. Sono due ragazzi stupendi. Sono pazzi di loro, li vorrei come figli. Io e Belen non ci siamo mai capiti. Anche quell'ucciderei Malgioglio l'ho vissuto con una grande risata. Ora ci siamo chiariti, se avesse capito la mia ironia e fragilità forse mi avrebbe amato dal primo momento.



C'è stata la polemica omofobia con Predolin...

Mi spiace per lui, io ci sono rimasto male, però preferisco chiuderla qui. Non voglio più rispondere.