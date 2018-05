Clarke Garrison di "Beautiful" accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate dall'ex moglie

Un brutto epilogo per l’attore statunitense, che in "Beautiful" vestiva i panni dello stilista Clarke Garrison e sul set aveva sposato la potente Sally Spectra. Lasciata la soap infatti, dopo 20 anni in scena e lasciata anche la prima moglie e i due figli avuti da lei, "Garrison" si era trasferito in Italia. Qui, durante il programma tv "Notti sul ghiaccio" condotta da Milly Carlucci si era innamorato della sua insegnante di pattinaggio Virginia De Agostini, che aveva sposato nel 2011 e dalla quale nel 2012 aveva avuto un bambino.



I guai sarebbero cominciati molto presto, già dopo la nascita del bambino, per le ripetute ed esagerate scene di morbosa gelosia dell'attore nei confronti della moglie, scaturite nel divorzio, nel 2014, ma non nella cessazione del mobbing telefonico e fisico, delle aggressioni verbali e nel 2017 anche fisiche.



Proprio come in una soap opera. Ma adesso il bel Garrison di "Beautiful" non è più sul set e deve fare i conti con la cruda realtà.