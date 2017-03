"Beautiful" compie 30 anni: "Noi e il pubblico, una grande famiglia allargata"

Buon compleanno " Beautiful ". La soap festeggia il 23 marzo 30 anni di messa in onda sul canale Cbs, negli Usa. In Italia è arrivata nel 1990, trasmessa da Raidue, per poi passare nel 1994 su Canale 5 dove è rimasta in pianta stabile. "Sono molto orgoglioso - commenta Bradley Bell , produttore esecutivo e capo sceneggiatore della soap - che la serie duri da 30 anni. Credo che abbiamo creato una sorta di famiglia allargata per i nostri telespettatori"

Bradley è figlio di William e Lee Phillip Bell, creatori della serie. "E' difficile trovare cose nella vita su cui contare" aggiunge in merito alla recente trasferta di undici membri del cast a Sydney e Melbourne, Australia dove sono state girate le sette puntate in onda proprio il giorno dell'anniversario. "Questi episodi - precisa Bell - sono una celebrazione epica per i nostri fan attorno al mondo. Abbiamo ripreso le location più glamour nella storia delle soap. Gli spettatori vedranno classe, romanticismo, intrighi, avventura e spettacolo".



Assieme a storie familiari, romantiche, intrise di glamour e moda, la serie ha sempre trattato temi sociali con l'intento di sensibilizzare il pubblico mondiale. Per citarne alcuni, eutanasia, abuso di minori, cancro, senzatetto, Aids (il personaggio Antonio Dominguez rivela la sua sieropositività nel 2001), mentre nel 2015 "Beautiful" tratta il tema transgender con il personaggio di Maya Avant, guadagnandosi una nomination ai Glaad Awards.



Tra i numerosi premi ottenuti in tutto il mondo, Beautiful ha ricevuto 233 Daytime Emmy nominations di cui 77 vinti, ed è stato 11 volte vincitore del Tv Audience Award Golden Nymph al Television Festival di Montecarlo, oltre ad essere nominato sul World Guinness dei Primati come soap opera piu' popolare del mondo. Nel corso degli anni la serie ha girato episodi in Italia, Francia, Messico, Danimarca, Olanda, Australia, Montecarlo, Abu Dhabi, Dubai.



Nel 2017 sono previste riprese a Montecarlo e in Sudafrica. "Beautiful" è trasmesso in circa 100 paesi, tra cui Botswana, Bulgaria, Fiji, Lituania, Iran, Palestina, Rwanda, Arabia Saudita e gli Emirati Uniti.