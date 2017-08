"Beautiful" festeggia 30 anni con delle clip esclusive

Era il 1987 quando la serie tv creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell andò in onda per la prima volta. Da allora "Beautiful" non si è più fermata e quest'anno spegne le sue trenta candelina dall'esordio: più di 7500 puntate in cui personaggi, matrimoni, nascite e decessi si sono succeduti a ritmi serratissimi, facendo della soap americana un appuntamento imperdibile per tantissimi telespettatori. Per celebrare il pluridecennale compleanno, la serie ha deciso di riprendere il meglio da ogni stagione per ripercorrere i passaggi che hanno determinato il suo successo. Nella clip in onda oggi è stato ripreso l'incontro tra Eric e Brooke risalente ai primi episodi, il successivo amore sbocciato tra la giovane donna e Ridge e il complotto organizzato da Stephanie e Caroline.