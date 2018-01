Carla Bruni a cuore aperto: "Se mio marito mi tradisce lo ammazzo"

Siamo abituati a vedere Carla Bruni come top model sulle copertine dei magazine, come première dame e anche come cantante di successo. Intervistata a "Verissimo" da Silvia Toffanin , in esclusiva assoluta sabato 6 gennaio, appare invece in una veste completamente inedita, disponibile e schietta. Alla padrona di casa rivela: "Sono molto innamorata. Nicolas mi protegge e sostiene". E a proposito della sua passione per la musica, dichiara: "Al prossimo album sarà in italiano".

Sul marito Nicolas Sarkozy, ex presidente di Francia, Carla Bruni afferma: "E’ un papà affettuosissimo. Quando ho conosciuto i suoi figli e ho visto il rapporto che avevano con il padre mi sono detta ‘questo uomo devo sposarlo assolutamente’. Lui è pieno di energia e forza”.



Molto legata alla sua famiglia, ricorda il fratello morto a causa dell’Aids a soli 40 anni confidando: "E’ un dolore che non passa". Di sua madre racconta: "Quando è morto mio fratello ero molto preoccupata per mia madre, perché credo che non ci possa essere di peggio per una mamma. Ma lei ha una forza vitale incredibile". Mentre della sorella, attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi, dice: "Valeria è stata ed è una sorella maggiore stupenda. Mi ha coccolata e protetta. Le chiedo spesso consiglio perché lei mi dà forza e fiducia".



Icona della moda degli Anni 90, Carla ricorda l’amico stilista Gianni Versace: "Mi manca ancora. Gianni ci trattava benissimo, come se fossimo la sua famiglia. Voleva dare un’immagine della donna forte e potente. Per lui la donna era una star, non una vittima" e aggiunge: "Donatella (Versace ndr) è stata coraggiosa a continuare il lavoro di suo fratello ed è riuscita a portarlo nel mondo di oggi". Della recente reunion delle super top model di Versace, voluta proprio da Donatella, Carla dice: "E’ stato commovente rivedere Cindy Crawford e Claudia Schiffer che non vedevo da anni. E’ stato molto emozionante essere lì, tra lacrime e riso".