9 novembre 2017 16:04 Carla Bruni: "Sono tornata alla musica per restarci, più che talentuosa sono fortunata" Lʼex première dame di Francia racconta a Tgcom24 il nuovo album "French Touch" tra ricordi e progetti

C'è una Carla Bruni che non ti aspetti. Timida e autoironica, che guarda dritto negli occhi e non si sottrae a nessun tipo di domande. Che siano amore, famiglia o lavoro. L'ex première dame di Francia è a Milano per promuovere il suo nuovo disco, "French Touch", prodotto da David Foster in cui canta - in inglese - le canzoni che l'hanno accompagnata nella sua adolescenza. E a Tgcom24 confessa: "Ho ricoperto mille ruoli, ma la verità è che ho avuto sempre tanta fortuna"

Carla, non hai avuto paura a confrontarti con mostri sacri come i Rolling Stones o i Depeche Mode?

I Rolling Stones sono andata a vederli a Parigi dieci giorni fa e mi han detto che la mia versione è piaciuta loro. Non ho neanche pensato al confronto. Una canzone in fondo è una canzone. Non è il David di Michelangelo. Puoi fare una ottima canzone nella vita e poi basta. Una canzone per me è semplice, qualcosa di ludico, non vedo l'aspetto mitico. Non dico che mi sento una assoluta collega di questi geni. Ma in fondo sì (ride, ndr).



Sono tutti brani legati alla tua adolescenza...

Canzoni che ascoltavo a 14 anni e che cantavo anche 100 volte di fila. Tutte canzoni antiche, degli anni 60, 70 e una degli anni 90. La cover dei Depeche Mode, Enjoy the Silence, è la più attuale, anche per quello che dice: il silenzio è una necessità, in questo mondo di oggi c'è rumore dappertutto.



Un disco tutto in inglese, in italiano quando?

Ho già cantato in italiano molte volte. David Foster ha avuto questa idea che mi è piaciuta e l'ho assecondato.



Come definiresti il tocco francese che hai dato ai brani?

C'è anche un tocco italiano. C'è il mio modo femminILe, dolce. Romantico. Sono molto timida, anche se non sembra...



Ci sarà anche una tappa italiana del tour?

Sicuramente dopo la primavera. La mia bambina è ancora piccolina e faccio giusto dieci o quindici giorni di tour. Non lo faccio come se fossi Bob Dylan che fa 300 date all'anno. Io non ci riesco. Mi viene l'ansia e la nostalgia. Non voglio lasciare soli i miei due bambini che adoro. Quindi sarà un tour più lungo e allungato.



Carla Bruni sempre sotto i riflettori, spesso con ruoli diversi, c'è un segreto?

Non ho un talento né un' intelligenza particolare, ma ho avuto tanta fortuna e ho cercato di approfittarne al massimo.



Il ruolo in cui ti sei sentita più disagio?

In famiglia come madre non è semplice. Professionalmente mi sento non tanto a mio agio ma neanche a disagio. Sono una persona che si adatta. E sono molto fortunata. La vita per me è sempre stata abbastanza facile. O non sono mai a mio agio o non sono a disagio. Comunque sono lì in mezzo. Magari sono una brava attrice (ride, ndr). E mi sbaglio.

