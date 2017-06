Brad Pitt "meteorina" in tv: "Con Donald Trump non c'è futuro"

Brad Pitt non è mai stato tenero con Donald Trump . E anche adesso che è presidente degli Stati Uniti l'attore continua ad osteggiarlo. In tv, al " The Jim Jeffries Show ", la star di Hollywood si è infatti prestata a un siparietto comico e nei panni di una vera e propria "meteorina", tra ironia e stoccate, ha sentenziato così le condizioni climatiche del mondo: "Con Trump non c'è futuro".

Al centro della polemica c'è la decisione di Trump di uscire dall'accordo sul clima di Parigi. Così Pitt gesticolando davanti a una mappa del mondo, colorata di arancio e coperta di simboli solari, sottolinea: "Le cose stanno diventando più calde in questa zona".

"Hai delle future previsioni per noi?", chiede Jeffries. La risposta non si fa attendere: "Non c'è futuro". All'ex marito di Angelina Jolie non si può certo rimproverare di non essere coerente...