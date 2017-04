Angelina Jolie compra una dimora da 25 milioni di dollari e... si risposa

Sei stanze da letto, 10 bagni e poi piscina, palestra e un enorme parco con scalinate. Valore di mercato: 25 milioni di dollari. E' quanto sborserà Angelina Jolie per diventare proprietaria della storica residenza Cecil B. DeMille Estate, considerata la più bella di Los Angeles, dove si trasferirà con la sua tribù di figli. Intanto i rumors danno la bella attrice ex di Brad Pitt pronta per un nuovo matrimonio con un ricco filantropo e uomo d'affari di cui si ignora l'identità...

Molti i dubbi su questo ennesimo gossip che riguarda Angelina, anche se la notizia è fitta di particolari. Il magazine gossip 'In Touch Weekly', ad esempio rivela che l'attrice starebbe cercando di accelerare le pratiche per il divorzio proprio per sposarsi e che i due si sarebbero conosciuti l'anno scorso a Londra. Della nuova relazione, sempre secondo i tabloid, non sarebbe contento invece Brad Pitt il quale, oltre a sostenere che più che vero amore si tratti di una sorta di vendetta da parte dell'ex moglie, teme risvolti per la custodia dei sei figli. La battaglia legale infatti non si è ancora risolta e l'attore ha diritto a vedere i suoi figli ma ogni volta la visita deve essere approvata da uno psicologo.



Molto più certa sembrerebbe invece la notizia sul trasferimento della Jolie nella nuova dimora principesca sulle colline di Los Angeles. L'offerta sembra sia stata già fatta così come versata la caparra per l'acquisto. La casa, costruita nel 1913 è considerata la più bella di Los Angeles e vanta vicini di casa super celebri: Ellen Pompeo, Casey Affleck, Natalie Portman, Lauren Graham, Will.I.Am e David Fincher. Finora la casa più pagata nella zona era quella di Lydia Hearst che ha sborsato 13 milioni di dollari.