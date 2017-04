Brad Pitt, qualcosa è cambiato: sempre più magro alla première del nuovo film

Sono passati sette mesi dalla separazione con Angelina Jolie e durante questo periodo Brad Pitt si è concesso con il contagocce sul red carpet. A quasi quattro mesi dall'ultimo evento è ritornato in pubblico a Los Angeles per la presentazione di "The Lost City of Z" di cui è produttore. La star è apparsa molto più magra ma sorridente. Anche se i fan si sono spaventati, secondo alcuni amici, "Brad è felice e sereno. Le cose in famiglia sono migliorate".