Bianca Atzei torna più consapevole che mai dall’Isola dei Famosi e ha deciso di parlare di uno dei periodi “bui” della sua vita: un’operazione al cuore subita nel 2015. Ospite di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, Bianca ha raccontato il suo dramma: “Ad un certo punto della mia vita mi sono trovata in ospedale. Sono stata operata d’urgenza al cuore. Psicologicamente l’operazione al cuore ti devasta e ti cambia. Mi sono molto spaventata. Ho passato momenti difficili, ho dovuto interrompere il tour, ma sono stata una guerriera. Non ho raccontato niente durante l’Isola per non fare la vittima”.