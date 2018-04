Stefano De Martino a Verissimo: “Sono single”

Stefano De Martino si confessa a Verissimo. L'ex inviato dell'Isola dei Famosi 2018, in una speciale puntata del programma di Silvia Toffanin dedicata ai naufraghi appena rientrati dall'Honduras a sorpresa annuncia: “L’amore è una fregatura perché vedo un sacco di coppie che si lamentano l’uno dell’altro in continuazione. Io guardando tutti sti esempi so che non voglio più arrivare a lamentarmi, l’amore è una fregatura fino a prova contraria, dico sempre e sto aspettando la prova contraria”.



Il ballerino scherzando aggiunge: “Io poi ho questo problema che non appena esco con qualcuno o vado a bere un caffè con una donna è automatico che mi facciano le foto. Quindi ho dei problemi sociali: o vogliono uscire con me per andare sui giornali, o non vogliono uscire con me per non andare sui giornali, allora io le invito direttamente a casa e loro pensano che sono un pervertito”.