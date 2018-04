Alessia Mancini in lacrime: “Ho visto i miei genitori separarsi quando ero già mamma”

Alessia Mancini si racconta a Verissimo: “Ho visto i miei genitori separarsi quando ero già mamma”. Una confessione fatta a Silvia Toffanin che la fa scoppiare in lacrime: “Non è facile accettare una cosa del genere, vedere sgretolarsi la propria famiglia quando sei grande è difficile. I miei stavano insieme da tanto ma assistere a una cosa del genere, ti provoca un dolore e mi auguro di non dover mai far provare una cosa simile ai miei figli”. La showgirl poi aggiunge: “Io e Flavio siamo unitissimi e innamorati più che mai e credo che lui sia davvero la persona che ha rubato il mio cuore”.