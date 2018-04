Amici, scintille in studio tra Alessandra Celentano e Heather Parisi

Serata di polemiche ad Amici che hanno come protagonista soprattutto Heather Parisi. La ballerina americana, dopo aver battibeccato con Simona Ventura, si scontra più volte con Alessandra Celentano. Un primo alterco è quello dopo l’esibizione del ballerino Luca, più volte criticato dalla storica professoressa del talent di Canale Cinque.



"Hai ragione ad affermare che non ha tecnica, ma non puoi dire che non è un ballerino: è bravissimo! Hai visto quello che ha fatto o hai paraocchi e pensi solo alla tua danza classica?", dice la showgirl. Immediata la risposta della Celentano: "Per me né ha tecnica né è bravo. Heather, sei quasi ridicola a fare la bambina così".



Il secondo botta e risposta arriva invece dopo l’esibizione Sephora sulla coreografia di Veronica Peparini, quando alcune considerazioni della Parisi che fanno infuriare la Celentano che senza giri di parole le dice: "Hai una cattiveria addosso imbarazzante".