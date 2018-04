Amici 17, Heather Parisi contro tutti: "Ventura e Bocci, che paraculismo!"

Non le manda a dire Heather Parisi . E in un video postato sui social dopo il serale di " Amici 17 " se la prende con tutti. Professori troppo duri con i ragazzi (attacca Alessandra Celentano che ha sindacato il peso della ballerina Lauren) e con Simona Ventura e Marco Bocci, a suo dire non proprio sinceri nei giudizi: "Passatemi il termine ma mi sembra paraculismo", spiega.

"Quasi tutti i professori hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi - accusa la ballerina - soprattutto quando tocchi anche l’argomento fisico. Questo è orribile, orribile, non devi! Io mai nella mia vita da Robert Steiner a Baryšnikov, mai nessun professore o maestro mi ha trattato come io ho visto sabato scorso. Non esiste quel comportamento nei confronti dei ragazzi, a me così non piace".

Ma non è tutto. La Parisi attacca anche i colleghi della commissione esterna: "Ho paura che sta subentrando una specie di, scusate la parola, paraculismo. Io non posso credere che una Simona Ventura che ha un background come il suo esce con 'quanto è carismatico Biondo' quando è tutto tranne che quello. O non capisce il significato della parola carisma-carismatico, oppure mi dispiace sta mentendo. Perché non puoi dire che Biondo è carismatico. Il carisma è tutta un’altra cosa. E Bocci non può dire che Valentina in quel momento era sensuale quando era soltanto terrorizzata".