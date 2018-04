Amici, Heather Parisi accusa Simona Ventura: "Sei una paracula"

Scontro tra Simona Ventura ed Heather Parisi durante la seconda serata di Amici. A scatenare lo scontro sono state le doti di Biondo, uno dei cantanti della scuola e attualmente nella squadra bianca. In particolare, la ballerina ha puntato il dito contro la Ventura accusandola di aver usato impropriamente l’aggettivo "carismatico" nei confronti del cantante. "O non sai cosa vuol dire carismatico e quindi non conosci l'italiano, o è un voler essere parac**a", afferma la Parisi.



Immediata la risposta della Ventura: "Non volevo abboccare all’amo della qui presente 'disco bambina', ma devo rispondere. Carismatico significa avere la capacità di attirare l’attenzione ed entrare nel cuore delle persone. Biondo ha avuto la capacità di entrare nel serale di Amici e di entrare nel cuore di tante persone quindi lui ha il carisma. In ogni caso non sono parac**a altrimenti non mi avrebbero messo i bastoni tra le ruote".