Amici, nuova polemica tra Biondo e Heather Parisi

Si riaccende lo scontro tra Heater Parisi e Biondo durante la quinta puntata del serale di Amici. Il cantante si esibisce con l’inedito "Roof Garden" utilizzando l’autotune, il software che manipola l’audio correggendo l'intonazione e mascherando i piccoli errori.



Una scelta non apprezzata dalla ballerina e showgirl: "Mi sei simpatico ma non mi piace quando canti, io sono sicura che gli altri cantanti studiano tantissimo, si preparano con grande grinta per il sabato sera, tu invece vieni qui e usi l'autotune".



Una considerazione che ha acceso il pubblico in studio che ha fischiato rumorosamente Heater Parisi nonostante i richiami di Maria De Filippi. Eppure si è detto d’accordo con la ballerina italo-americana anche Ermal Meta: "Non mi è piaciuto. Non è riesco a mentire".