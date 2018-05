Amici, nella prima parte della quinta puntata vince Einar

Una quinta puntata ricca di emozioni e di eliminazioni quella di Amici, dove al termine della prima parte sono stati ben quattro i ragazzi che hanno dovuto lasciare il programma. Dopo la prima prova la commissione esterna ha decretato la vittoria di Einar (mentre il televoto ha premiato Matteo con il 29% delle preferenze) mandando il cantante direttamente alla seconda partita.



È stato poi il turno delle tanto attese eliminazioni, dopo due settimane in cui nessuno dei ragazzi della scuola di Maria De Filippi aveva lasciato il programma. Prima eliminata è stata Valentina, felice dell'esperienza fatta: "Sono contenta di questo percorso difficilissimo. Sono riuscita a dare il meglio di me nonostante le difficoltà".



È toccato poi a Matteo, che ha lasciato il programma nonostante lo stupore di Giusy Ferreri: "Faccio fatica a come si possa dire di no ad una voce come quella di Matteo", ha dichiarato incredula la cantante. Hanno abbandonato il sogno di vincere il talent anche Zic e Luca eliminati rispettivamente con quattro e cinque no della commissione.