"Amici 17", verso il nuovo serale: i prof esaltano Einar, Zic furioso per le assegnazioni

Ad "Amici 17" è tempo di assegnazioni ai cantanti in vista del serale di sabato 5 maggio. Tra i Bianchi, Zic deve preparare “Sign of the times”, “Piccola stella senza cielo”, “Talkin’ about the revolution”, “Tutto il resto è noia”, ma si lamenta di non avere nessuno dei suoi inediti. Intanto gli insegnanti di canto, esprimendo le loro opinioni sugli allievi, lodano Einar , che nell'ultima puntata ha avuto una reazione musicale dopo essere stato "messo in un angolo".

Per le assegnazioni dei brani, tra i Bianchi Irama ha il suo inedito “Un giorno in più”, “La musica non c’è”, “La leva calcistica” e “Ti ho voluto bene veramente”, Biondo ha i suoi inediti “Beverly” e “4 mura”, “Il pescatore” e “Le cose che abbiamo in comune”. Emma infine ha “Havana”, “Photograph”, “Stay” e “The power of love”. Invece tra i Blu Matteo deve preparare “Con te partirò”, “Leave a light on”, “Zombie” e “Grande amore”. Carmen ha il proprio inedito “La complicità”, poi “Right to be wrong”, “Rehab” e “Nessuno mi può giudicare”. Einar ha l'inedito “Non c’è”, quindi “Futura”, “Mi sono innamorato di te” e “Difendimi per sempre”.



A proposito degli allievi Paola Turci è molto contenta di Irama. Stessa valutazione sia per Giusy Ferreri, che è felice che abbia riportato la vittoria di puntata, che per Rudy Zerbi che l'ha trovato esplosivo nel suo inedito. Secondo Carlo Di Francesco sa stare bene sul palco riuscendo anche ad ottenre grandi risultati.



Su Einar, la Ferreri è dispiaciuta di averlo visto in una situazione difficile mentre la Turci, non convinta di lui in puntata, l'ha trovato grintoso e determinato nel suo cavallo di battaglia. Di Francesco e Zerbi hanno notato come l’allievo sia riuscito a tirare fuori qualcosa di buono attraverso la sua reazione, invitandolo a non aspettare di essere messo all’angolo e far emergere le proprie capacità senza farsi vincere sempre dall'emozione.