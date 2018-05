Amici 17: Irama è il vincitore della quarta puntata, nessun eliminato

Al centro della scena della quarta puntata di "Amici 17" è stato il cantante Biondo. Coinvolto in ben due polemiche: la prima riguarda la disapprovazione di Heather Parisi nei suoi confronti mentre la seconda, quella che fa più discutere, l'utilizzo dell'autotune. In suo aiuto interviene non solo Stefano De Martino, ma anche Fedez che dall'America ricorda come sia necessario essere al passo con i tempi. Vince la puntata Irama, cantante della squadra bianca.