Amici 17, quinta puntata thrilling con una doppia eliminazione

Quinta puntata per il serale di "Amici 17", che oltrepassa così il giro di boa. Nel nuovo appuntamento, in onda il 5 maggio in prima serata su Canale 5, gli undici allievi ancora in gara nel talent show condotto da Maria De Filippi si trovano di fronte a una doppia fase di eliminazione che accenderà i riflettori sui più meritevoli delineando sempre più i talenti che hanno maggiori possibilità di assicurarsi la finalissima.