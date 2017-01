6 giugno 2014 Partorire da sole in mezzo alla natura, in Usa nuovo reality tra le polemiche Lifetime dà il via libera e negli Stati Uniti si scatenano le critiche per i rischi Tweet google 0 Invia ad un amico

09:39 - Partorire in mezzo alla natura, da sole, senza l'aiuto di dottori, e naturalmente riprese dalle telecamere. "Birth in the Wild" è il nuovo reality che presto andrà in onda su Lifetime e che negli Usa ha già sollevato mille polemiche. Critiche legate proprio ai rischi che corrono le donne incinte che decidono di partecipare allo show anche se le concorrenti dovranno avere alle spalle almeno una gravidanza.

Il programma trae ispirazione da un filmato su Youtube (più di 20 milioni di visualizzazioni) che mostra una donna che partorisce da sola in un ruscello. Lo scopo del reality appare chiaro: "Cosa succede quando l’esperienza più pazzesca di una donna diventa veramente selvaggia e i genitori decidono di dare vita ad un figlio senza l’aiuto dei dottori?".



Ma le polemiche sono dietro l'angolo, perché i timori più grandi sono quelli dell'emulazione. E i produttori stanno già replicando assicurando che le donne saranno "assistite da lontano".