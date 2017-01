"Uomini e Donne", parte oggi la nuova stagione

11:28 - A partire da oggi 15 settembre alle 14.45 su Canale 5 riparte "Uomini e Donne", il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua diciannovesima edizione. A salire sul trono a cercare l'anima gemella ci saranno l'attore spagnolo de "Il Segreto" Jonás Berami, l'ex concorrente del GF Andrea Cerioli, e la bella siciliana ex “tentatrice” di “Temptations Island” Teresa Cilia.

Non mancherà la versione "Over" dove Dame e Cavalieri di età matura conoscono altri single disposti a vivere una seconda giovinezza, divertendosi tra balli, sfilate, inviti a cena. L'appuntamento più atteso del pomeriggio di Canale 5 è tornato e c'è da scommettere che sarà, come al solito, un successo.