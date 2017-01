10:02 - Dopo Jonas Berami e Andrea Cerioli, Teresa Cilia è la nuova tronista di "Uomini e Donne" che apre i battenti il 15 settembre. Il suo caratterino passionale era già uscito fuori durante l'edizione di "Ragazzi e Ragazze", adesso la 27enne è decisa a trovare l'amore. Anche se non sarà facile, senza contare che non sta simpatica all'opinionista storica Tina Cipollari. Quindi gli ostacoli e i battibecchi non mancheranno.

Teresa è una barista e non è la prima volta che appare in tv. Nel 2012 Aldo Palmeri, che l'anno scorso era sul trono, la corteggiò durante l'edizione di "Ragazzi e Ragazze". L'anno scorso invece si è proposta per Tommaso Scala e nell'estate 2014 è stata tentatrice a "Temptation Island". Adesso torna da protagonista.



Durante la prima registrazione, nel video di presentazione accanto alla mamma, racconta di avere perso il papà da piccola, si chiede spesso come sarebbe stata se ciò non fosse accaduto e rivela di avere avuto un brutto male tre anni fa, tutto questo le ha cambiato la vita e sogna di avere presto una famiglia. Non è innamorata da molto tempo e se succederà lo si capirà subito dai suoi occhi. Vedremo...