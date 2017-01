3 settembre 2014 Jonas Berami de "Il Segreto" sarà il primo tronista di "Uomini e donne" Colpaccio di Maria De Filippi che ha coinvolto l'attore nel talk dei sentimenti di Canale 5 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:16 - Colpo di scena a "Uomini e donne". Maria De Filippi e la produzione del talk dei sentimenti che torna su Canale 5 dal 15 settembre alle 14.45 sono riusciti ad avere come tronista l'attore Jonas Berami, noto come Juan della soap "Il Segreto". Il personaggio è morto in una delle puntate di agosto. Su Witty Tv Jonas ha annunciato che sarà lui il primo tronista della stagione.