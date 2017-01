Andrea Cerioli, dal "Grande Fratello 13" a tronista

09:39 - Il 2014 è un anno che Andrea Cerioli non dimenticherà più. E' stato uno dei protagonisti del "Grande Fratello 13", dove però non ha brillato granché, subito dopo l'uscita dal reality ha perso l'amata mamma malata da tempo e adesso è pronto a ricominciare con un'altra avventura televisiva. L'ex gieffino è il nuovo tronista di Uomini e Donne che dal 15 settembre affiancherà la star de "Il Segreto" Jonas Berami.

La conferma arriva dalla pagina Facebook della trasmissione Uomini e Donne, che posta un video in cui Andrea si dice pronto alla prima registrazione: "Sono parecchio agitato". Cerioli subito dopo posta sui social una frase sibillina, che la dice lunga su questa nuova esperienza: "Iniziare un nuovo cammino spaventa. Ma dopo ogni passo che percorriamo ci rendiamo conto di come era pericoloso rimanere fermi". Nella Casa più spiata d'Italia non ha avuto tanta fortuna con le donne, ma il nuovo tronista non si è arreso e cerca ancora l'anima gemella. La troverà?