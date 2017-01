14 aprile 2014 Grande Fratello 13, Andrea e i Fratelli Papillon fuori dalla Casa Christian De Sica superospite e nomination a quattro con Valentina, Chicca, Modestina e Samba Tweet google 0 Invia ad un amico

10:53 - Superospite della settima puntata di "Grande Fratello 13", condotta da Alessia Marcuzzi, è Christian De Sica che promuove i ragazzi nella prova settimanale cinematografica sui "finti" orgasmi di "Harry Ti Presento Sally". Doppia eliminazione con Andrea e i Fratelli Papillon. Nomination a quattro con Valentina, Chicca, Modestina e Samba. Fabio, dopo una settimana in Cantina, rientra in gioco.

Christian De Sica entra nella Cantina - Fabio riceve una visita inaspettata da Christian De Sica. L'inquilino, che ha vissuto in isolamento, presenta all'attore la sua dimora.



Sospetti e strategie, la Casa si divide in due per Valentina - Durante la settimana ci sono state accese discussioni e si sono formati due gruppi distinti. Tutto è nato dalle nomination scorse. Valentina è stata accusata di ordire strategie. E la diretta interessata risponde: "Sono stupita dalla accusa da parte di Giuseppe, è un grandissimo ipocrita, organizza le nomination da settimane". Poi la discussione continua con Samba che pretende delle scuse dall'inquilina bionda che replica: "Sei finto e mi hai delusa umanamente". Luxuria definisce "falsa" Valentina perché ha accusato gli altri di complotti, quando è stata la prima.



De Sica e le lezioni di recitazione in Casa - L'attore entra nella Casa e inizia ad impartire le prime lezioni di recitazione ai ragazzi. Mirco e Diletta si dicono "ti amo", per finta. Durante la settimana i ragazzi si sono esercitati con alcune scene di film famosi da "Via col vento" a "Harry ti presento Sally".



Gli orgasmi (finti) sotto l'occhio critico di De Sica - Proprio per la scena del finto orgasmo di Meg Ryan di "Harry ti presento Sally" sono stati chiamati Roberto e Mia. Poi è il turno di Mirco e Modestina. Angela a sorpresa vuole davanti proprio De Sica. La prova è superata.



Andrea e l'espressione razzista contro Samba - Andrea è stato al centro di polemiche sul Web per la sua frase: "Gli prendiamo un biglietto per Lampedusa e lo rimandiamo in Senegal". Il concorrente chiede pubblicamente scusa e dice che stava scherzando e non era in senso offensivo. Samba perdona Andrea: "E' una persona vera ed intelligente e non ce l'ho con lui. So che certe cose le dice per scherzo". Luxuria però dice la sua: "Il mio applauso va ad Angela che ti ha rimproverato mentre tu hai risposto e chi se ne frega!".



Confronto duro tra Fabio e Andrea - Il recluso nella Cantina Fabio (ma nessuno sa che è ancora in gioco) e Andrea si confrontano apertamente. Quest'ultimo sembrava fosse amico di Fabio ma in questa settimana ha sempre detto che non sentiva la sua mancanza. "Nel momento in cui ho nominato Fabio è perché mi aveva colpito molto la storia di Mia e ho deciso di salvarla", dice Andrea. Fabio ribatte replicando che non gli sono piaciute le cose dette dopo la sua uscita: "Sei stato poco leale".



Andrea è il primo eliminato della serata - Il concorrente non ce l'ha fatta contro i fratelli Papillon e Giovanni. Dunque è costretto ad abbandonare la Casa per volere dei televoto.



Fabio rientra in Casa per la felicità di Angela - Lasciata la Cantina, dove ha vissuto per una settimana, Fabio rientra nella Casa per sfidare uno dei concorrenti al televoto.



Un gioco di carte per eliminare i Fratelli Papillon - I ragazzi seduti ad un tavolo verde hanno davanti un mazzo di carte con le foto dei concorrenti rimasti, scelgono chi deve andare fuori dalla Casa. A maggioranza i Fratelli Papillon sono i più votati. Dunque Giuseppe e Armando vanno al televoto con Fabio e perdono.



Modestina è la concorrente più pudica ma spuntano foto osé - La concorrente più riservata, non ha neanche fatto una doccia in pubblico, rimane Modestina. "Qui sto in una situazione particolare e quindi provo un po' di fastidio a mostrarmi", dice la ragazza. Ma Vladimir Luxuria apre luna busta nera contenente degli scatti osé e artistici di Modestina per un book.



Andrea: "Forse ho aperto troppe discussioni" - L'inquilino della Casa eliminato dal 48% del televoto (46% ai Fratelli Papillon e 6% a Giovanni) spiega di essere stato sempre se stesso nel bene e nel male pur avendo avuto diverse discussioni. E su Greta specifica: "Con lei mi comporterò da amico". Il più falso della Casa? "Chicca", risponde sicuro e non si riferisce alla storia con Giovanni.



Nomination a 4 con Valentina, Chicca, Modestina e Samba - Roberto nomina Modestina ("è molto rigida") e Mia ("siamo molto diversi"), Mia indica Sambra ("tira il sasso e nasconde la mano") e Giovanni ("quello più lontano da me"), Chicca fa il nome di Valentina ("ho legato meno") e di Fabio ("ho trascorso meno tempo con lui"), Angela nomina Chicca ("non ci prendiamo") e Modestina, Diletta vuole in nomination Samba ("ho visto da parte sua un po' di violenza") e Giovanni ("tutelo le ragazze e voto lui"), Samba indica Valentina ("è falsa") e Mia ("ci parlo poco"), Giovanni nomina Valentina ("per le discussioni") e Fabio ("era un nome che volevo fare anche settimana scorsa"), Mirco fa i nomi di Valentina e Diletta ("siamo meno legati"), Modestina indica Diletta e Roberto, Fabio nomina Chicca e Modestina. Infine Valentina indica Samba ("non mi piacciono le sue battute omofobe") e Chicca.