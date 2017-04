"Twin Peaks", il ritorno è vicino: vi ricordate tutto? Trailer riassume le prime due stagioni

A un mese dal ritorno di "Twin Peaks", Showtime ha pubblicato un video intitolato "The Darkness of Future Past", che è un perfetto riassunto di tutto ciò che c’è da sapere sulle prime due stagioni della serie cult andata in onda dal 1990 al 1991. Il revival, ambientato 25 anni dopo, debutterà sulla tv americana il 21 maggio e sarà composta da un lungometraggio diviso in 18 episodi, interamente diretto da David Lynch.