"Twin Peaks", rivelata la data della première tv della nuova stagione

L'attesa è finita. Finalmente c'è una data per la messa in onda della nuova stagione di "Twin Peaks". La premiere della nuova serie di David Lynch debutterà sul network Showtime a partire dal 21 maggio. Il primo episodio avrà una durata di ben 2 ore. La serie sarà composta da 18 episodi. Non si sa nulla della trama, ma è stato solo anticipato che verranno date risposte ad alcune domande rimaste irrisolte nello show originale.