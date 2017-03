"Twin Peaks", svelate le prime foto ufficiali del revival della serie cult

Entertainment Weekly dedica la cover story (divisa in tre) del nuovo numero all'atteso revival di "Twin Peaks". Possiamo così ammirare le prime foto ufficiali del ritorno dopo venticinque anni del mystery drama di David Lynch. Sale l'attesa anche perché restano ancora segreti i dettagli della trama. Lo stesso regista ha spiegato alla rivista che "si tratta di un film in 18 parti". La messa in onda negli Usa è fissata per il 21 maggio,