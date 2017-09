"Striscia la notizia", Vittorio Brumotti provoca con una sedia a rotelle sulla Ferrari

Vittorio Brumotti è riuscito a intercettare, a bordo dell'auto "incriminata", il proprietario della famosa Ferrari blu, accusato di aver insultato e aggredito con una manata in faccia il padre di un bambino disabile per un problema di posteggio, sabato 16 settembre a Milano, in via Montenapoleone. Il video andrà in onda lunedì 25 settembre, nella prima puntata della trentesima edizione di "Striscia la notizia" alle 20.35.