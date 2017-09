Milano, parcheggia la Ferrari nel posto per disabili: "Me ne frego di te e della polizia"

Dopo il caso del cartello contro un disabile a Carugate , in Lombardia si consuma un altro atto discriminatorio nei confronti delle persone portatrici di handicap. Un 59enne residente a Lugano ha insultato e spintonato il padre di un minorenne disabile, "reo" di avergli chiesto di spostare la Ferrari blu parcheggiata a cavallo di due parcheggi per disabili. "Me ne frego di te e della polizia", avrebbe urlato davanti a tutti il proprietario della fuoriserie.

La scena si è svolta nel tardo pomeriggio di sabato di fronte ai passanti e al ragazzo portatore di handicap, rimasto in macchina. Il padre ha semplicemente chiesto al guidatore della Ferrari se poteva spostarsi di un paio di metri per posteggiare e far scendere il ragazzo. Poi l'aggressione.



A quel punto è stata avvertita la polizia che, giunta sul posto, ha pensato subito a tranquillizzare l'uomo e suo figlio, visibilmente scosso dall'accaduto. La Ferrari si era già allontanata, ma qualcuno aveva fatto in tempo ad annotare la targa.



Dalle ricerche è emerso che il proprietario della fuoriserie è un professionista 59enne di Lugano, in Svizzera, con precedenti per lesioni, minacce, percosse e oltraggio a pubblico ufficiale. Il suo nome è inoltre legato allo scandalo dei Panama Papers, l'archivio dello studio legale panamense Mossack Fonseca che ha dirottato una gigantesca massa di denaro verso i paradisi fiscali.