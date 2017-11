"A te handiccappato che ieri hai chiamato i vigili per non fare due metri in più vorrei dirti questo: a me 60 euro non cambiano nulla ma tu rimani sempre un povero handiccappato ... sono contento che ti sia capitata questa disgrazia!!!". Questo il messaggio shock apparso nel parcheggio di un centro commerciale di Carugate, nel Milanese. Ad affiggerlo, un automobilista multato per aver lasciato il mezzo nell'area riservata ai disabili.