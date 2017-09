"Striscia la notizia": si riparte! Greggio e Iacchetti di nuovo al timone

Un traguardo importante quello della 30esima edizione (il varietà è nato il 7 novembre 1988) per un programma satirico, che si conferma il più longevo d’Italia. E il più intraprendente, come recita il sottotilo dell'edizione 2017/2018, "La voce dell'intraprendenza". Si inizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (dal 25 settembre al 2 dicembre) e si prosegue con Ezio Greggio e Michelle Hunziker (dal 4 dicembre al 6 gennaio); dopo l’Epifania, è la volta di Michelle Hunziker e Gerry Scotti (dall’8 gennaio al 3 febbraio), mentre la parte finale della trasmissione è affidata al duo comico Ficarra e Picone (dal 5 febbraio al 9 giugno). Un’importante novità è l’arrivo di due nuove Veline selezionate tra oltre 300 ballerine professioniste: la mora Shaila Gatta e la bionda Mikaela Neaze Silva . Un’altra innovazione di questa 30esima edizione è il nuovo sito di Striscia la notizia (www.striscialanotizia.it), completamente rinnovato nei contenuti e nella grafica curata da Sergio Pappalettera .

Confermati tutti gli inviati storici della trasmissione, con il multiforme Dario Ballantini nei panni di nuovi esilaranti personaggi, Davide Rampello con la sua rubrica “Paesi, paesaggi…”, Jimmy Ghione in difesa dei consumatori, Valerio Staffelli, tapiroforo ufficiale di Striscia dal 1996, Giampaolo Fabrizio con le sue incursioni tra i parlamentari nei panni di Bruno Vespa, Cristiano Militello e le sue rubriche “Striscia lo striscione” e “Striscia il cartellone”, il dandy veneto Moreno Morello, sempre a caccia di truffe e raggiri, l’inviato in terra sarda Cristian Cocco, la prima donna inviata di Striscia, Stefania Petyx, con l’inconfondibile impermeabile giallo e il suo inseparabile bassotto, lo “sturaingiustizie” Capitan Ventosa, l’inviato fratello degli animali Edoardo Stoppa, 100% Brumotti, a caccia di sprechi e incompiute in sella alla sua bici, Antonio Casanova, l’illusionista che sorprende il pubblico con le sue magie, Max Laudadio, sempre pronto a smascherare raggiri, Charlie Gnocchi, nei panni di Mister Neuro, contro le mani bucate della politica, Luca Abete, inviato in Campania fra “Terra dei Fuochi” e finti guaritori, il Beppe Grillo di Sergio Friscia, la rubrica di Cristina Gabetti, Luca Galtieri e infine la simpatica Valeria Graci con le parodie dei protagonisti dei cartoni animati per bambini.

Confermati anche i cinque inviati più giovani della squadra di Striscia: Chiara Squaglia, Rajae Bezzaz, Eugenio il Genio (Giancarlo Macorano), Pinuccio (Alessio Giannone) e Riccardo Trombetta.