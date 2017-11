"Sense8", dopo la cancellazione un sito porno si propone per produrre la nuova stagione

Alla notizia diffusa il 1 giugno a proposito della cancellazione di "Sense8" , i fan avevano subito lanciato una campagna per salvare la serie. Qualcuno si è fatto avanti per dare vita alla terza stagione. A sorpresa si tratta di di xHamster , celebre sito a luci rosse, che per mano del suo vicepresidente Alex Hawkins ha scritto una lettera alle sorelle Wachowski offrendosi come partner produttivo. Trovata pubblicitaria o progetto reale?

La proposta non è affatto ironica, e non vuole portare a una parodia porno del telefilm "Sappiamo che state lavorando ad una terza stagione di Sense 8. Sappiamo che non è una cosa convenzionale, ma vogliamo salvare la serie su Xhamster. Non parliamo di una parodia, o di qualcosa di diverso, ma di un vero revival", dice Alex Hawkin nella lettera inviata alle Wachowski, motivando le ragioni della loro idea.



"xHamster, attualmente, è uno dei siti più trafficati al mondo. Ogni giorno facciamo più visitatori del New York Times, ESPN o del Daily Mail. Inoltre abbiamo qualcosa che altri non garantiscono: la naturale disposizione a comprendere che la perversione e l'amore possono avere molte forme, che l'interconnessione delle sessualità può spingersi oltre i limiti stabiliti. Per noi non c'è nessuna limitazione".



"Xhamster ha una lunga storia di combattimenti a favore dei diritti della sessualità", prosegue Hawkins nella lettera. "Continuiamo ad usare il nostro pubblico per esprimerci contro le leggi anti-Lgbtq negli Stati Uniti ed all'estero, e per l'educazione sessuale nelle scuole pubbliche, per Planned Parenthood e per i diritti dei lavoratori nel mercato del porno".