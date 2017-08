Jennifer Aniston e Reese Witherspoon insieme in una serie tv

Jay Carson, produttore di “House of Cards” serie per la quale è stato nominato due volte agli Emmy, sarà lo sceneggiatore e il produttore esecutivo insieme alle due attrici, anche loro nelle vesti di producer, oltre che di protagoniste. L'idea arriva invece dell'ex presidente della divisione drama di HBO Michael Ellenberg, e sarà molto probabilmente proprio HBO ad accaparrarsi l'esclusiva per la messa in onda.



Per la Aniston sarebbe il primo ruolo televisivo dopo "Friends", serie cult per la quale è stata nominata per ben cinque volte agli Emmy. Di recente l'attrice ha dichiarato a Variety di voler ritornare in tv al più presto: “Ci ho pensato molto: è in tv il lavoro ed è qui la qualità. A questo punto della mia carriera voglio far parte di storie meravigliose, personaggi eccitanti e divertirmi”. Per la Witherspoon invece una conferma sul piccolo schermo. L'attrice infatti è stata nominata all'Emmy per il suo recente ruolo in "Big Little Lies", di cui i fan aspettano una seconda serie con trepidazione